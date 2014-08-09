На Майдане в Киеве загорелся палаточный городок при попытке милиции и коммунальщиков разобрать укрепления

Новости Украины. Майдан снова в огне. На площади горит палаточный городок и часть баррикад. Пожар вспыхнул при попытке милиции и коммунальщиков разобрать укрепления. Активисты Майдана попытались их остановить, из-за чего начались столкновения, в которых пострадали как минимум три человека.

Тем временем на востоке Украины продолжается вооруженное противостояние ополченцев и национальной армии. Силовики нанесли несколько авиаударов по городу Красный Луч, что в Луганской области.

Серьезно пострадали несколько жилых домов, а также здание налоговой инспекции, где располагался штаб народного ополчения.

Продолжаются бои и в самом Луганске, а также в Донецке, Горловке и Макеевке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.