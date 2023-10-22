«Мы в одиночку не выстоим». Пообщались с Сергеем Лущём о Союзном государстве, СВО и Донбассе

В чем суть выставки семей воинов отечества? Григорий Азаренок, СТВ:

Сергей Сергеевич, вы много делайте для того, чтобы белорусы все больше узнавали о героях СВО, о тех людях, которые сейчас в том числе за всю нашу цивилизацию сражаются, почему для вас это важно?

Сергей Лущ, общественный деятель:

Потому что это мое, потому что там наши люди. Потому что это моя борьба такая же. Я думаю, наверное, в чем-то как и ваша. Каждого, я считаю, белоруса это касается. Мы, может, этого не понимаем сегодня. Может, как-то по-другому это относится. Мы сегодня с вами на открытии выставки совместно с Комитетом семей воинов отечества. Судьбы на каждой фотографии – это судьба человека, судьба матери, супруги. И за каждые из них сегодня, но здесь кителя – это не просто элемент декорации. Это люди, настоящее, которые сегодня защищают и в том числе наш с вами покой.

Григорий Азаренок:

24 февраля, наверное, все мы ждали громогласной, грандиозной победы, Но так получилось, что не все так просто оказалось, уже прошло много времени, и вот мы показываем выставки женщин матерей, которые потеряли своих сыновей. Сейчас, наверное, вернулись вот эти смыслы, которые были в Великую Отечественную войну, во все войны, которые вело наше государство. Когда дать жизнь за круги своя, то вновь где-то почетная обязанность и права, и так далее. Сергей Лущ:

Мы иногда недооцениваем, мы говорим о том, что мы, как никто другой, понимает цену мира. На самом деле, вот цена этого мира. Искалеченные судьбы, искалеченные сердца, души. Но это и мужество, и героизм.

«Не поедем в Европу – я за это не переживаю». Трудно ли быть супругой идейного мужчины? Григорий Азаренок:

Такая вот выставка, такая тематика, здесь сегодня было много горьких слов и горечи. Не страшно Сергея Сергеевича на Донбасс отпускать каждый раз? Анастасия Лущ, общественный деятель:

Страшно, конечно. Но это нормальное человеческое чувство. Потому что мы все живые, конечно, страшно. Но по-другому как-то нельзя, не получается. Мы связаны одной той же деятельностью, я тоже не могу как бы сидеть сложа руки. И, может быть, я бы сама поехала, но он меня не отпускает: бережет, не берет. И сидеть, ждать каждый день новости о том, как проехали, не проехали. Тревожно, хотя бы были страшные истории, которые он потом привозит это, конечно, хорошо, что это уже после вашего приезда. Так, конечно, переживаю. Григорий Азаренок:

Каково это быть супругой идейного человека, идейного мужчины? Ведь это надо, но вместе с ним разделять… Иногда это может не совпадать с каким-то более комфортным укладом. В конце концов, вы с ним в Европу уже не съездите. Тем не менее... Анастасия Лущ:

В нашем случае это облегчается тем, что у нас мнения совпадают очень многие. И, в принципе, я тоже идейный в этом плане человек. И поэтому не так много сложности в этом плане. То есть, условно, ну не поедем в Европу – я за это вообще не переживаю. И, в принципе, горжусь, да, что значит, мы все делаем правильно.

«Это наш путь, наша судьба». Сергей Лущ о важности союза с Россией Григорий Азаренок:

Вы ж агент уплыву, да? Якой з башен Крэмля. Сергей Лущ:

Нет, я всегда не менял свою позицию. Я искренне считаю, что если не будет союза с Россией, если не будет Союзного государства, если этот союз там не будет справедливой, если мы не будем уважать друг друга, мы не выстоим просто. Здесь я полностью поддерживаю Президент нашего. И 20-й год это показал, потому что процессы, в которые мы сегодня вовлечены, мы в одиночку не выстоим. И мы тоже принадлежим к единой цивилизации. И наш союз продиктован не просто сиюминутной выгодой. И это путь, и то судьба наша. И когда мы идем против, судьбы, вот к чему это могло привести. Дело даже не в государственном перевороте, просто в переформатировании, уничтожении такого явления, как белорусский народ. И да, это моя гражданская искренняя позиция. А приписывают, ну, да, мне постоянно приписывают (с одной стороны, наверное, это где-то и лестно, с другой стороны – мил всем не будешь). Ну, я со своего пути не сворачивал. Здесь считаю, что уместно брать пример с Александра Григорьевича, который со своего пути тоже никогда не сворачивает. И демонстрирует мощность, силу воли. Это важные такие качества, особенно в политике.

«Вижу цель, не вижу препятствий». Супруга о качества Сергея Луща Анастасия Лущ:

Сложности, в основном, потому что такие сильные волевые люди, они просто сложены сами по себе. Но это уже с идейностью не связано. Вот тут, скорее, да, с характером. Григорий Азаренок:

А какие положительные качества у Сергея вы можете отметить? Вот спустя много лет уже, можно сказать, и совместной работы. Анастасия Лущ:

Во-первых, это сила... Есть упрямство, но его обычно в негативном, а это вот позитивное упрямство: которое вижу цель, не вижу препятствий. Если он загорается какой-то идеей, это будет делаться все что угодно, но чтобы эту идею довести до конца, чтобы достигнуть. Будь это гуманитарная помощь. Вот он поставил себе цель – ехать на Донбасс, надо помогать людям – он все сделал, он туда поехал. Даже вот эта выставка, узнали – надо привести. У него не возникает, а что, если это сложно, получится, нет – надо делать все. Вот его вот это хорошее упрямство – одно из таких ключевых. Ну, и, наверное, какое-то видение мира свое. «В случае экзистенциальной опасности, мы должны на себя ответственность брать» Григорий Азаренок:

Вы неоднократно организовали поездки на Донбасс. В проведении СВО объездили все новые регионы России, как это сейчас называется, были в том числе разные ситуации опасные: и M142 HIMARS рядышком ложился. И вот супругу оставлять с каким сердцем всегда приходится?

Сергей Лущ:

Ну, конечно, это разлука, но мы, мужчины, наверное, в случае такой экзистенциальной опасности, мы, наверное, должны на себя ответственность брать в том числе и за близких нам людей. Не знаю, сложно назвать это чувство: с разлукой, с переживаниями. Но если мы не будем защищать нас, наших женщин, пусть это сопряжено с опасностью, если мы, вот как в поездках… Григорий Азаренок:

Они перестанут быть нашими женщинами! Сергей Лущ:

Да, просто не будем выполнять свой долг, это наша задача, тоже миссия, данная Богом, определенная такая роль. Поэтому, да – опасно, да – не хочется расставаться, испытываю я тоже разлуку и чувствую это каждый раз, но я почему-то не боюсь вот этой опасности. Да, и я переживаю за то, как мои близкие, родные мне люди могут перенести, если что-то произойдет. Ну, за это, наверное, за себя не переживаю, потому что у меня много братьев. Я так хочу обозначить этих людей, которые там. Вы со многими знакомы тоже, это достойные люди, которые сегодня не боятся. Я хочу сделать все, чтобы у нас никогда ситуация не повторилась, никогда не началась война, не дай бог, у нас здесь, что мы этого не понимаем. А я не хочу, чтобы это тоже искренне, хочу, чтобы это тоже кто-то понял и прочувствовал на себе.

«Со мной многие не общаются со школы и так далее – не разделяет позицию» Григорий Азаренок:

Когда круг общения у супруга, у мужчины, у человека, это народная милиция ДНР, «вагнера» и разные другие хорошие ребята, но это же несколько, наверное, сковывает то, что мы называем нормальной жизнью, или нет таких проблем? Анастасия Лущ:

Ну, как сказать, она не то, чтобы сковывает, это просто другого вида жизни. У нас вот она такая, вот с таким кругом общения. Скорее всего, может, где-то нарушает, лично для меня, что мы общаемся, за нашу позицию, к сожалению, со мной многие не общаются со школы и так далее – не разделяет позицию. Это их жизнь, их выборы, я не имею права их ограничивать в этом плане. А я не вижу проблем, в принципе, что со мной кто-то… Ну, со мной общаются другие, у нас так вся жизнь, и каждый выбирает себя общение, мне комфортно в этой компании вполне себе.