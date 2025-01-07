В Киеве рассказали, что хотят вернуть украинцев из-за рубежа

Министерство национального единства Украины, ранее называвшееся Министерством по делам реинтеграции, планирует запустить добровольную программу возвращения украинских беженцев из-за рубежа в начале 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.
Глава ведомства Алексей Чернышов подчеркнул, что возвращение будет полностью добровольное, без принудительных мер.
В настоящее время за границей проживает около 20-25 миллионов украинцев, в то время как 32 миллиона проживают в Украине.
Правительство также прорабатывает правовые механизмы борьбы с призывниками, нелегально покинувшими страну, и намерено провести акцию по мобилизации выехавших граждан, разослав мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет приглашения на призывной пункт.
С февраля 2022 года на Украине введено военное положение, запрещающее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.