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В Киеве рассказали, что хотят вернуть украинцев из-за рубежа

07 января 2025 10:56
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Министерство национального единства Украины, ранее называвшееся Министерством по делам реинтеграции, планирует запустить добровольную программу возвращения украинских беженцев из-за рубежа в начале 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства Алексей Чернышов подчеркнул, что возвращение будет полностью добровольное, без принудительных мер. 

В Киеве рассказали, что хотят вернуть украинцев из-за рубежа-1

Фото: pixabay

В настоящее время за границей проживает около 20-25 миллионов украинцев, в то время как 32 миллиона проживают в Украине.

Правительство также прорабатывает правовые механизмы борьбы с призывниками, нелегально покинувшими страну, и намерено провести акцию по мобилизации выехавших граждан, разослав мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет приглашения на призывной пункт. 

С февраля 2022 года на Украине введено военное положение, запрещающее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

# Международная политика

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