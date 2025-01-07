В Киеве рассказали, что хотят вернуть украинцев из-за рубежа

Глава ведомства Алексей Чернышов подчеркнул, что возвращение будет полностью добровольное, без принудительных мер.

Министерство национального единства Украины, ранее называвшееся Министерством по делам реинтеграции, планирует запустить добровольную программу возвращения украинских беженцев из-за рубежа в начале 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время за границей проживает около 20-25 миллионов украинцев, в то время как 32 миллиона проживают в Украине.

Правительство также прорабатывает правовые механизмы борьбы с призывниками, нелегально покинувшими страну, и намерено провести акцию по мобилизации выехавших граждан, разослав мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет приглашения на призывной пункт.

С февраля 2022 года на Украине введено военное положение, запрещающее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.