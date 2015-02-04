Михаил Мясникович - депутатам: Насколько эффективна наша с вами работа?

Новости Беларуси. Совету Республики нужно работать в тесной взаимосвязи с районными исполнительными комитетами. Об этом 4 февраля сообщил председатель верхней палаты парламента Михаил Мясникович на встрече с депутатами Калинковичского, Лоевского, Октябрьского и Речицкого районных советов.

О том, что сенаторы должны налаживать связь с регионами, отмечалось не раз. На седьмой внеочередной сессии такую задачу ставил и Глава государства. Подобные встречи говорят о том, что работа в этом направлении ведётся.

По словам Михаила Мясниковича, главная задача сегодня сделать депутатскую деятельность максимально эффективной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Депутат - это связующее звено предприятия, или будем так говорить, власти и народа. Надо, чтобы это звено было крепким.

19 тысяч депутатов! Это огромная сила! Это лучшие люди нашей страны! Хотелось бы, чтобы мы задали себе вопрос: «насколько эффективна наша с вами работа?»

Депутаты районных советов задали председателю верхней палаты парламента несколько десятков вопросов. Строительство жилья, льготное кредитование, проблемы занятости и развития сельского хозяйства... Все эти темы сегодня волнуют людей в регионах.

Чем живёт район, помогает узнать активная работа с населением. А она, по словам депутатов, ведётся постоянно. Приёмы граждан, прямые телефонные линии стали привычной практикой.