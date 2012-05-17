Прямой эфир

МИД Беларуси удовлетворен взаимодействием с Европейским банком реконструкции и развития

17 мая 2012 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь против политизации отношений страны с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявили в МИД нашей страны.

В Лондоне в ближайшие дни пройдет заседание Совета управляющих банка, в котором примет участие белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко. Стороны обсудят стратегию развития банка на этот и будущий год. Пройдут встречи наших экспертов с международными финансовыми организациями и бизнесменами Великобритании.

В настоящее время Беларусь активно взаимодействует с Европейским банком реконструкции и развития в области развития частного сектора, охраны окружающей среды и улучшения экологических стандартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь: 
Мы удовлетворены взаимодействием с банком и планируем его развивать на согласованных условиях. Нам известны попытки отдельных общественных деятелей из внеэкономической сферы политизировать международное экономическое взаимодействие. Мы против этого. Такие попытки противоречат здравому смыслу.

# Международное сотрудничество # Андрей Савиных # Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
16 мая 2012 17:06

31 мая Владимир Путин совершит свой первый зарубежный визит — в Беларусь

16 мая 2012 09:38

В здании парламента Великобритании за 1,5 года произошло 101 преступление. Крадут даже чайные пакетики

15 мая 2012 12:39

Франсуа Олланд официально вступил в должность президента Франции