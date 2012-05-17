МИД Беларуси удовлетворен взаимодействием с Европейским банком реконструкции и развития

Новости Беларуси. Беларусь против политизации отношений страны с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявили в МИД нашей страны.

В Лондоне в ближайшие дни пройдет заседание Совета управляющих банка, в котором примет участие белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко. Стороны обсудят стратегию развития банка на этот и будущий год. Пройдут встречи наших экспертов с международными финансовыми организациями и бизнесменами Великобритании.

В настоящее время Беларусь активно взаимодействует с Европейским банком реконструкции и развития в области развития частного сектора, охраны окружающей среды и улучшения экологических стандартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы удовлетворены взаимодействием с банком и планируем его развивать на согласованных условиях. Нам известны попытки отдельных общественных деятелей из внеэкономической сферы политизировать международное экономическое взаимодействие. Мы против этого. Такие попытки противоречат здравому смыслу.