Прямой эфир

Массовые демонстрации в Белфасте: горят мусор и автомобили, в полицию летят камни и бутылки

12 января 2013 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Северной Ирландии. Под знаком «огня» прошла минувшая ночь в Северной Ирландии. На улицах горели автомобили, мусорные баки. Так выплеснули свою ярость демонстранты, которые выступают за сохранение этого региона в составе Соединенного Королевства.

Чтобы утихомирить дебоширов, на улицы были брошены сотни полицейских, которые получили ощутимый отпор. Демонстранты забросали их камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ правоохранителям пришлось применить водометы и пластиковые пули.

Беспорядки в Северной Ирландии проходят с начала декабря 2012 года. Их спровоцировало решение городского совета Белфаста запретить вывешивать над ратушей британский флаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси считает возможным в ближайшие полгода сократить численность госслужащих на четверть
11 января 2013 17:17

Президент Беларуси считает возможным в ближайшие полгода сократить численность госслужащих на четверть

Вместо Депардье Франция получит Джигурду
11 января 2013 15:35

Вместо Депардье Франция получит Джигурду

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» принят на вооружение Беларуси
11 января 2013 07:13

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» принят на вооружение Беларуси