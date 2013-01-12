Массовые демонстрации в Белфасте: горят мусор и автомобили, в полицию летят камни и бутылки

Новости Северной Ирландии. Под знаком «огня» прошла минувшая ночь в Северной Ирландии. На улицах горели автомобили, мусорные баки. Так выплеснули свою ярость демонстранты, которые выступают за сохранение этого региона в составе Соединенного Королевства.

Чтобы утихомирить дебоширов, на улицы были брошены сотни полицейских, которые получили ощутимый отпор. Демонстранты забросали их камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ правоохранителям пришлось применить водометы и пластиковые пули.

Беспорядки в Северной Ирландии проходят с начала декабря 2012 года. Их спровоцировало решение городского совета Белфаста запретить вывешивать над ратушей британский флаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.