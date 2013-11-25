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Массовые беспорядки в Киеве. Мирная акция сторонников евроинтеграции переросла в столкновение с полицией

25 ноября 2013 08:06
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Новости Украины. В центре Киева этой ночью вспыхнули массовые беспорядки. Изначально мирная акция сторонников евроинтеграции переросла в столкновение с полицией. По словам очевидцев, около 100 провокаторов стали подталкивать манифестантов к нападению на стражей порядка. В милиционеров полетели камни. Затем агрессивно настроенные участники акции протеста перекрыли Крещатик и начали строить баррикады. Чтобы взять ситуацию под контроль стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Пострадали двое милиционеров и один из манифестантов.

Эксперты опасаются, что беспорядки могут продолжится. Сторонники евроинтеграции уже заявили, что намерены сегодня блокировать работу кабинета министров. Главное требование - отставка правительства, которое приостановило переговоры об ассоциации Украины с ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Майдан в Киеве

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