Массовые беспорядки в Киеве. Мирная акция сторонников евроинтеграции переросла в столкновение с полицией

Новости Украины. В центре Киева этой ночью вспыхнули массовые беспорядки. Изначально мирная акция сторонников евроинтеграции переросла в столкновение с полицией. По словам очевидцев, около 100 провокаторов стали подталкивать манифестантов к нападению на стражей порядка. В милиционеров полетели камни. Затем агрессивно настроенные участники акции протеста перекрыли Крещатик и начали строить баррикады. Чтобы взять ситуацию под контроль стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Пострадали двое милиционеров и один из манифестантов.

Эксперты опасаются, что беспорядки могут продолжится. Сторонники евроинтеграции уже заявили, что намерены сегодня блокировать работу кабинета министров. Главное требование - отставка правительства, которое приостановило переговоры об ассоциации Украины с ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.