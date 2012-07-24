Мартынов в Брюсселе обратил внимание на ситуацию с правами человека в ЕС в условиях еврокризиса

Новости Беларуси. Белорусская делегация приняла участие в 3 встрече министров иностранных дел стран-партнеров «Восточного партнерства». Состоялся ряд двусторонних встреч Сергея Мартынова с руководством Европейской службы внешних действий, Европейской комиссии, МИД стран-членов ЕС.

Беларусь внесла конкретные предложения по наполнению инициативы новыми проектами в сфере транспорта и энергетики.

В ходе мероприятия состоялось и выступление главы белорусского внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В ходе своего выступления Сергей Мартынов обратил внимание участников совещания на необходимость соблюдения базовых принципов программы «Восточного партнерства», которые были зафиксированы ранее в установочных документах. Он также предложил государствам-участникам данной программы обратить внимание на необходимость устранения любых дискриминационных подходов, предложил всем государствам-участникам обращать внимание на ситуацию с правами человека в государствах-членах ЕС, особенно в контексте ухудшающегося экономического положения в целом ряде стран.