Лукашенко: Вы что, считаете, что если начнётся конфликт, мы будем наблюдать, как через нашу территорию будут убивать россиян? Русские - наши братья, и мы с ними должны всегда находиться в единой сцепке, чтобы выжить в этом тяжелом мире

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки по Брестской области глава государства ответил на вопросы журналистов.

На заседании Высшего Госсовета было заявлено, что Беларусь и Россия должны вместе противостоять новым вызовам и угрозам. Журналисты спросили, означает ли это, что наше государство разделяет озабоченность российского руководства по поводу размещения ПРО в Европе и готово предложить свои услуги в формировании адекватного ответа, в том числе, за счёт размещения на территории республики «Искандеров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы озабоченности и риски Российской Федерации по обороноспособности разделяем, и не просто разделяем — размещение противоракетных систем у границ России — это, читай, у границ Беларуси. Если Калининградскую область считать — та да, у границ России. Но это наши границы, прежде всего. Мы сегодня находимся под защитой ядерного зонтика России. И если наносится ущерб интересам этого зонтика со стороны какой бы то ни было группировки, то это ущерб и опасность для нас. Отсюда делайте вывод. Значит, я, наверное, правильно разделяю эту озабоченность, потому что идет усиление вооруженных сил НАТО у наших границ.

Вы что, считаете, что если не дай Бог начнётся конфликт, мы сложим руки и будем наблюдать, как через нашу территорию будут убивать россиян? Я не знаю такого человека в Беларуси — ну может только из пятой колонны — который этому был бы рад. Я не тот человек. Белорус и русский — это люди одного дерева, одного корня. Я это говорил и не боюсь говорить. Русские нам не враги — это наши братья, и мы с ними должны всегда находиться в единой сцепке, чтобы выжить в этом тяжелом мире. Слава богу, что Россия к нам так относится. Да, были разные моменты: мы с ними ссорились, они с нами, они на нас накатывали, мы отбивались — было всё, но мы сегодня пришли к тому, что мы нужны друг другу. И Россия поняла — без Беларуси «и не туды и не сюды». Вот что касается ПРО — это наша озабоченность, в том числе потому что это у наших границ, а потом уже у российских.

Что касается других вопросов нашей совместной обороноспособности, вы же знаете, что у нас существует на западном направлении группировка войск в Союзном государстве, основу которой составляет белорусская армия. 75 тыс. штыков здесь, в Беларуси. Мы получаем по внутрироссийским ценам вооружение, модернизируемся — оружие ведь Советского Союза, основное производство там. Что-то у нас, что-то там. Они идут нам в этом плане навстречу. Мы используем их полигоны, обучаем наших людей в их военных вузах по ряду направлений. То есть у нас полная сопрягаемость и взаимосвязь.

Что касается размещения или не размещения, можно сказать — без комментариев. Я пока на эту тему говорить не буду. Мы ведем переговоры с Россией по всем направлениям. Закрытых тем для обсуждения нет, и, если надо, мы будем защищать землю Смоленщины, Псковщины как свои, и россияне будут защищать Беларусь как свою родную землю.