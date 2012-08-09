Лукашенко рассказал, как Беларусь планирует дальше работать со Швецией

Новости Беларуси. 9 августа, в ходе рабочей поездки в Островецкий район, Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Один из них касался непродления аккредитации посла Швеции в Беларуси. Такое решение принял белорусский МИД, действуя в рамках международных договоров. Однако руководство ЕС и МИД Швеции поспешили заявить о, якобы, нарушении международного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Посол Швеции работает в Беларуси семь лет. Проходили годы, а они просили «Ну, продлите, пожалуйста». И всегда на меня выходил министр иностранных дел и просил продлить послу аккредитацию. Три года, четыре, пять, шесть лет. Приходят ко мне не только министр иностранных дел, но и соответствующие лица и говорят: «Александр Григорьевич, аккредитацию этого посла продлевать нельзя. Вот чем он занимается? Вопрос в том, что он разрушает всякий позитив в отношениях Швеции и Беларуси». Я выслушал и сказал: «Слушайте, мужики, не надо лишать его аккредитации. Ему осталось меньше года работать. Давайте потерпим. Без скандала, пришлют они нового посла. Наш новый посол там начал свою работу (мы заменили). И попробуем начать с нового листа отношения со Швецией». Вот это было скрыто от глаз общественности, я попросил никого не напрягать ситуацию.

Прошло время, закончилось время его аккредитации, после чего он находится в стране нелегально. И мы через министров иностранных дел договорились, что спокойно разрулим эту ситуацию. Они пошлют нового посла, мы туда послали нового, они аккредитовали без проблем, и будем работать.

Прошло время, закончилась аккредитация. И мы им сказали: «Есть договоренность. Мы не будем продлевать аккредитацию вашему послу». Этот посол в нарушении договоренностей и для того, чтобы создать скандальную ситуацию, из страны не выехал. И он несколько месяцев здесь находился нелегально. Фактически без разрешения. Аккредитация закончилась. Тогда мы напомнили (представитель, кстати, по-моему, поехал в Швецию месяц назад), шведскому посольству, что была такая договоренность. Желательно, чтобы вы прислали нового посла, а этому мы аккредитацию не продляем. Во-первых, его в это время здесь не было, он был в Швеции. И тоже сделали корректно, чтобы не пришлось ему сумки нести в аэропорт и уезжать. Сделали по-человечески. Из этого раздули скандал. В чем же мы виноваты? Я вам рассказал поэтапно, что было на уровне президента.

Что они сделали? «Ах, вы нашего посла выдворили (хотя, подчеркиваю, его даже не было в стране и аккредитации не было), значит мы вашим не только послу, но и дипломатам запрещаем находиться в Швеции». И наши дипломаты, кроме двоих молодых ребят, вынуждены были покинуть Швецию.

Мы видим, что дело идет на разрыв практически, дело дрянь. Я поручил МИДу: вникните, есть ли у нас ещё возможности как-то отреагировать в спокойном ключе. Таких возможностей не было. Поэтому я сказал: вывозите, эвакуируйте посольство из Швеции. Не хотят с нами иметь отношения – забирайте посольство. У нас ноль товарооборота, ноль интереса в Швеции. У нас никакого там интереса. У шведов больше к нам интерес. У нас есть Финляндия, Норвегия, есть и другие страны, в которых мы можем разместить своё посольство и работать со Швецией. Хотите вы с нами сотрудничать – милости просим. Мы вернёмся на вашу землю и пригласим вас в Беларусь. Я вам рассказал как на духу те решения, которые принимал лично я. А вы судите: мы виноваты или кто-то.

Некоторые связывают эту проблему не то с плюшевыми медведями, не то со слонами. Но это абсолютно разные вещи. Произошло наложение на проблему, о которой я говорю, как раз вот этих плюшевых делишек. Но это другая тема. И она требует ответа по международным стандартам от Швеции и Литвы. Чем мы сегодня и занимаемся. И если этих ответов, согласно международным нормам, не будет, мы найдем адекватный ответ на плюшевые дела. И пусть молят Бога, что наши памяркоўныя