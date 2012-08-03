Лукашенко - прокурорам: Во время предстоящей политической кампании нам спокойно жить не дадут

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с участием прокуроров со всей Беларуси, руководителей силовых подразделений, с которыми идет взаимодействие прокуратуры, вице-премьерами и губернаторами.

Президент напомнил прокурорам, на что следует обращать внимание во время парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы убеждены, что и во время предстоящей политической кампании, к которой мы движемся, нам спокойно жить не дадут. И этот повод будут использовать, чтобы как-то торпедировать наше государство. Но мы, повторюсь, убеждены, что и эта кампания пройдёт достойно и под Вашим бдительным надзором. Ваша задача – обеспечить законность в ходе предвыборной компании, непосредственно во время голосования и после него.