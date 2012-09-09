Прямой эфир

Лукашенко поздравил президента Таджикистана с днем независимости

09 сентября 2012 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 сентября Таджикистан отмечает день независимости. С Национальным праздником президента Таджикистана поздравил глава белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У двух стран сложилось плодотворное сотрудничество, как в двустороннем формате, так и в рамках различных международных организаций. Таджикистан заинтересован в белорусской технике. За последние годы  для строительства энергетических объектов поставлено около тысячи единиц большегрузных и карьерных машин. В 2012 году азиатское государство планирует закупить в Беларуси более тысячи сельскохозяйственных машин. К настоящему времени более половины из них уже поставлено. А в ближайшее время в Таджикистане наладят производство белорусских тракторов.

В Беларуси пользуются спросом таджикские фрукты, шерсть и хлопок. За последние пять лет взаимный товарооборот увеличился почти в три раза. По итогам шести месяцев 2012 года он составил 44 миллиона долларов.

Козидавлат Коимдодов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Республику Беларусь:
Между предприятиями налажена работа по сотрудничеству в  аграрном секторе, имеются новые контракты с льноводческими хозяйствами по обмену семенными фондами. Умеренными темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. За последние 5 лет товарооборот между Таджикистаном и Беларусью вырос в 3 раза. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Таджикистан # Козидавлат Коимдодов

Другие новости рубрики

Все новости
07 сентября 2012 18:20

Лукашенко поручил мэру Минска разработать документ, требующий от строителей три года гарантии на работу

07 сентября 2012 15:53

200 миллионов рублей израсходовано в Дзержинском районе на создание безбарьерной среды. Каков результат?

06 сентября 2012 17:28

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ о парламентских выборах в Беларуси: Мы здесь только чтобы наблюдать, а не делать из этого политику