Лукашенко поздравил президента Таджикистана с днем независимости

Новости Беларуси. 9 сентября Таджикистан отмечает день независимости. С Национальным праздником президента Таджикистана поздравил глава белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У двух стран сложилось плодотворное сотрудничество, как в двустороннем формате, так и в рамках различных международных организаций. Таджикистан заинтересован в белорусской технике. За последние годы для строительства энергетических объектов поставлено около тысячи единиц большегрузных и карьерных машин. В 2012 году азиатское государство планирует закупить в Беларуси более тысячи сельскохозяйственных машин. К настоящему времени более половины из них уже поставлено. А в ближайшее время в Таджикистане наладят производство белорусских тракторов.

В Беларуси пользуются спросом таджикские фрукты, шерсть и хлопок. За последние пять лет взаимный товарооборот увеличился почти в три раза. По итогам шести месяцев 2012 года он составил 44 миллиона долларов.

Козидавлат Коимдодов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Республику Беларусь:

Между предприятиями налажена работа по сотрудничеству в аграрном секторе, имеются новые контракты с льноводческими хозяйствами по обмену семенными фондами. Умеренными темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. За последние 5 лет товарооборот между Таджикистаном и Беларусью вырос в 3 раза.