16 минчанок удостоены ордена Матери – заглянули в гости к одной из них

Ордена Матери удостоены 16 минчанок. Церемония награждения пройдет 14 октября в Минском городском Дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За рождение и воспитание пяти и более детей почетной награды удостоены представительницы различных сфер деятельности: образования, здравоохранения, промышленности и торговли. Среди них и инженер Военной академии Беларуси и по совместительству многодетная мама – Татьяна Сорокина. Секретом большой и дружной семьи она поделилась с нашим корреспондентом Анастасией Близнюк.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Мы находимся на пороге дома семьи Сорокиных, где воспитываются пять замечательных детей. Как они справляются с домашними делами, находят время для игр и учебы – сейчас узнаем. Татьяна и Андрей Сорокины вместе уже 14 лет. О такой большой семье даже не мечтали. А теперь и представить не могут, как было бы иначе. Появления на свет каждого ребенка родители ждали с радостью и волнением.

Татьяна Сорокина, многодетная мама:

Фундамент – это любовь, конечно. Мы даже назвали свою дочку Любовь. Поэтому, где бы мы ни были, с нами все время присутствует любовь. Татьяна с любовью и терпением воспитывает своих детей. Несмотря на большую нагрузку, она находит время, чтобы уделить внимание каждому ребенку. Она стремится создать крепкую и дружную семью, где царит гармония и взаимопонимание.