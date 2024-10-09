От образования до озеленения – в Минске прошёл единый день депутата

Решить проблемы на местах и выслушать предложения минчан. В столице прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 8 утра и до 8 вечера в каждом районе народные избранники общались с жителями города. Поднимались самые разные темы. Это образование, трудоустройство, ремонт дорог, работа жилищно-коммунального хозяйства, озеленение и соцзащита. Так, в Центральном районе на прием к депутатам пришли 10 человек. Минчане обращались не только по волнующим их вопросам, но и предлагали свои инициативы.

Ирина Малеваная, депутат Минского городского Совета депутатов:

Иногда люди предлагают и свою помощь, например, в ремонте подъездов. То есть необходимо только разрешение, согласование, сопровождение специалистами по охране труда и тогда вопрос решается гораздо быстрее.

Напомним, единый день депутата проводится каждую вторую среду месяца. Минчане могут прийти на прием без предварительной записи и вне зависимости от места проживания.