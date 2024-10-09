Азарёнок: Александр Лукашенко – белорусский Президент и великий русский политик

Григорий Азаренок, СТВ:

Александр Лукашенко – белорусский Президент и великий русский политик. И он влияет на политику в России, в мире, в нашем регионе давно, с 90-х годов. Я поясню, что я имею в виду.

Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году. Мы уже вспоминали эти времена тотальной русофобии по всему миру и издевательства, я бы даже сказал, не фобии. Вот расстреляли недавно, в 93-м году, Белый дом, <...> и казалось, что будет «полный чубайс» на веки вечные. И приходит Батька Лукашенко. Батька Лукашенко, который возвращает русский язык как государственный, Батька Лукашенко, который возвращает советскую символику, Батька Лукашенко, который говорит, что пока я Президент, русскому человеку в нашей стране будет также или даже лучше, чем в России.

Я напомню такую историю, как русский исход. И Батька Лукашенко тогда наоборот сказал, что русские – это не народ второго сорта, это не народ проигравший, это не народ бомж, это не народ пьяница, русские – это великий народ, который дал миру Чайковского, советскую победу и так далее, уже тогда начинали вот эти нападки на победу.

В 96-м году в России были выборы. И приходит Батька вот с такой идеологией объединения, с идеологией русского мира, если хотите. Зюганов Геннадий Андреевич берет это на вооружение, и видно, что он побеждает по всем статьям, грубо говоря. Борису Николаевичу деваться некуда. Борису Николаевичу приходится брать эту риторику и опираться не на космополитов, либералов, глобалистов, а на другую, более патриотичную команду. И дальше, когда вот Батька дал это первое дыхание, Батька дал первый импульс, и дальше вот этот патриотизм в России, а если Лукашенко может, так и мы можем, увидели.

А кто? Ну, если бы не Запад, кто может помирить Украину и Россию? Только мы. И это, опять же, великое славянское собирание, это великое дело славянского вождя Александра Лукашенко. И вот, мне кажется, этот орден не просто заслуженный, это, ну, сама история России отдает должное Президенту нашему.