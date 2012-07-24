Лукашенко поручил пересмотреть сроки обучения и увеличить часы производственной практики

Новости Беларуси. Пересмотреть сроки обучения и увеличить часы производственной практики. О качестве высшего образования и выполнении данных ранее поручений речь шла на встрече главы государства с министром образования Александром Маскевичем.

Президент выступает за перенос центра тяжести из вузов и ссузов на производство, а также за сокращение времени обучения на полгода-год по отдельным специальностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению экспертов, в этот список могут попасть педагогические, экономические и технические и другие ненаукоемкие специальности – около 60% от всех существующих в Беларуси. Уже пересматриваются учебные планы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В промышленности, в сельском хозяйстве, конкретное производство ушло далеко вперед. Так в жизни сложилось, так бывает, потому что пришлось бежать. А преподаватели, к сожалению, отстали. Поэтому надо перенести центр тяжести в производства: на поля, на фермы, на заводы, на фабрики. И там учить будущих специалистов. Два года, к примеру, они должны грызть науку в стенах академий, университетов и институтов, а остальные два года, если мы сокращаем с пяти до четырех лет образование по некоторым специальностям, они должны быть на конкретном производстве.

Если человек попал не туда, так пусть он еще в студенческие годы поймет, что он не туда попал, и пусть ищет свою дорогу в жизни. А не то, что мы ему образование дали, а он по своему образованию работать не сможет. Я уверен, что большинство влюбится в студенческие годы в свою профессию в связи с этим.

Сегодня основные знания там. И преподаватель будет учиться, как возделывать какие-то сельскохозяйственные культуры и как создавать нефтехимическую, химическую продукцию, и таким образом подтянется до уровня производства и студент. Это очень важно.

И потом, я же говорил: некоторые же предметы у нас во многих вузах только ради того, чтобы их пройти. Они тысячу лет не нужны, их забудут студенты тут же по окончании курса. Так, может, где-то их вообще убрать, сократить, где-то сделать факультативом, как в школе, чтобы студент представление имел? Тут опасно и сузиться: будет врач, который не знает истории. Что это такое? Он же еще и гражданином должен быть. Здесь все должно быть в оптимальном варианте.

Подводя черту, я всегда говорил: реформы в системе образования закончены. Надо где-то что-то дошлифовывать — пожалуйста. Никто не должен превращать образование опять в некую политическую сцену или разворачивать спор, допустим, о «мовах»: что важнее — беларуская или руская мова. И то, и другое для нас важно — это государственные языки. Поэтому есть нормальная у нас система — ее надо дошлифовывать и не создавать очаги напряженности. То мы начинаем говорить про мову, то о стоимости образования, и завтра уже побежим впереди планеты всей по стоимости образования. Если мы пойдем сейчас на платное образование, то мы отсеем многих трудяг, которые из бедных семей, и они не попадут в вузы. Это что, нашему государству надо, это наша политика? Нет! Поэтому надо смотреть на более бедные слои населения, чтобы их дети не были потеряны и получили в свое время образование.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Хотел бы начать с очень приятного для нас сообщения. На последней международной олимпиаде по физике, которая завершилась на прошлой неделе, у нас два золота, два серебра и бронза.

Александр Лукашенко:

А вы хотите сломать систему образования. Зачем?

Сергей Маскевич:

Мы не хотим, это преступление, на это никто не пойдёт.

Министр образования также рассказал Президенту о подготовке школ к новому учебному сезону и развитии дошкольного образования. В этом году откроются семь новых школ и 12 детских садов. По итогам доклада, Александр Лукашенко дал ряд новых поручений.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Президент поручил на уровне дошкольного образования поработать над эффективным использованием имеющейся недоукомплектованности детских садов, в том числе с привлечением бизнеса. Что касается школы, поработать над повышением качества, особенно на третьей ступени общеобразовательной школы, в 10-11-х классах, для того, чтобы лучше были подготовлены учащиеся к учебе в вузах. Обратить особое внимание на развитие учебно-лабораторной базы.