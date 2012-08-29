Новости Беларуси. Продолжается официальный визит Президента Азербайджана в Беларусь. 29 августа Ильхам Алиев возложил венок к монументу на Площади Победы в Минске.
Лукашенко наградил Алиева орденом Дружбы народов и принял приглашение посетить Азербайджан
Александр Лукашенко наградил Ильхама Алиева орденом Дружбы народов. Решение о присуждении высокой награды глава белорусского государства принял 28 августа после переговоров со своим азербайджанским коллегой. Орден с изображением рукопожатий вручается некоторым политикам, которые внесли значительный вклад в развитие белорусского государства и расширение взаимосвязей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко:
Это орден, который мы вручаем небольшому числу политиков, которые внесли значительный вклад в развитие белорусского государства и в расширение наших взаимосвязей. Эта историческая награда - дань уважения вам, Ильхам Гейдарович, и всему азербайджанскому народу.
Ильхам Алиев поблагодарил за присуждение ему столь высокой награды и пообещал в будущем сделать все для сближения народов Беларуси и Азербайджана.
В свою очередь, Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко посетить Азербайджан с официальным визитом. Глава белорусского государства предложение принял.