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Лукашенко наградил Алиева орденом Дружбы народов и принял приглашение посетить Азербайджан

29 августа 2012 07:33
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Новости Беларуси. Продолжается официальный визит Президента Азербайджана в Беларусь. 29 августа Ильхам Алиев возложил венок к монументу на Площади Победы в Минске.

 

Лукашенко наградил Алиева орденом Дружбы народов и принял приглашение посетить Азербайджан

Александр Лукашенко  наградил Ильхама Алиева орденом Дружбы народов. Решение о присуждении  высокой награды глава белорусского государства принял 28 августа после переговоров со своим азербайджанским коллегой. Орден с изображением рукопожатий вручается некоторым политикам, которые внесли значительный вклад в развитие белорусского государства и расширение взаимосвязей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:
Это орден, который мы вручаем небольшому числу политиков, которые внесли значительный вклад в развитие белорусского государства и в расширение наших взаимосвязей. Эта историческая награда - дань уважения вам, Ильхам Гейдарович, и всему азербайджанскому народу.

Ильхам Алиев поблагодарил за присуждение ему столь высокой награды и пообещал в будущем сделать все для сближения народов Беларуси и Азербайджана.

В свою очередь, Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко посетить Азербайджан с официальным визитом. Глава белорусского государства предложение принял.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Ильхам Алиев # Беларусь-Азербайджан

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