Лилия Ананич: Тема 70-летия Великой победы должна стать ключевой в средствах массовой информации

Новости Беларуси. Тема 70-летия Великой победы должна стать ключевой в средствах массовой информации. Об этом 5 марта заявила министр профильного ведомства Лилия Ананич на коллегии Мининформа.

За круглым столом обсуждали мероприятия по подготовке к празднованию знакового юбилея. Руководители Министерства и ведущих СМИ рассказали про важные печатные, телевизионные и интернет-проекты, посвященные празднику.

Отмечалось, что главная задача журналистов – по крупицам собрать все те истории ветеранов, которые мы должны оставить будущим поколениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Все менее и менее с каждым днем, с каждым годом становится ветеранов Великой Отечественной войны. Слово ветерана, слово живого свидетеля событий должно быть запечатлено в кадре, в эфире, на страницах газеты. Должно быть на страницах книг, в библиотеках, в эфире, потому что это те люди, которые свои трудом, своей кровью отстояли свободу и независимость нашей родины.

Всех участников коллегии объединила общая идея и символика. Военно-патриотической проект «Цветы Великой победы» красной лентой пройдет через все праздничные мероприятия. Символом выбран цветок яблони как отражение процветания и успеха Беларуси.