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Лидер крайне правой французской партии Марин Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности. Ей грозит до 5 лет тюрьмы

02 июля 2013 15:40
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Новости Франции. Европарламент лишил депутатской неприкосновенности лидера крайне правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Этого добивались французские правоохранители, которые подозревают политика в подстрекательстве к расовой ненависти. 

Несколько лет назад, выступая перед своими сторонниками, она  сравнила растущее число мусульман, молящихся на улице, с оккупацией времён Второй мировой войны. Тогда расследованием дела занялась прокуратура. Но Марин Ле Пен не спешила на встречу со следователями, ссылаясь на депутатский иммунитет. Теперь, когда лишилась неприкосновенности, ей может грозить до пяти лет тюремного заключения и существенный штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европарламент

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