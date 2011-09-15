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Ладутько: в Минске не будет сноситься только 10 тыс. из 15 тыс. индивидуальных домов

15 сентября 2011 09:30
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Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Николай Ладутько на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Людям, которые не одно десятилетие прожили в этих домах, мы сказали, что их сносить не будут. Можете строить в этих местах новые дома, расширять в соответствии с действующими нормами», - подчеркнул столичный градоначальник.   

В настоящее время в Минске 15 тыс. индивидуальных домов. Из них, как отметил Николай Ладутько, 1,5 тыс. домов до 2030 года будут снесены, владельцам 3,5 тыс. домов разрешено до 2030 года проводить реконструкцию жилья, после этого срока оно может быть снесено с выплатой соответствующей компенсации.

# Ладутько # Государственная политика в области жилищного строительства

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