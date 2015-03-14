Крым в составе РФ: каким был первый российский год, чем живут сегодня Крым и крымчане?

Еще один, бывший уже, регион Украины – Крым, в эти дни отмечает годовщину с момента вхождения в состав Российской Федерации. Каким был первый российский год, чем живут сегодня Крым и крымчане, узнавала наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр.

Конец связи. Оказывается, белорусские мобильные операторы в роуминге здесь уже не работают. Впрочем, телефонные сети здесь, действительно, спутались. На стационарные трубки дозвониться практически невозможно. На смену украинскому коду пришел российский, но он еще не заработал.

Скрытая камера:

Очень проблематично у нас со связью.

Операция «все включено». Оказывается, чтобы заполучить местную sim-карту, нужно изрядно поднапрячься.

В салонах связи подключиться могут только обладатели российского паспорта.

Но местные шепнули нам пароли-явки, и мы отправляемся на конспиративный закоулок близи радиорынка.

Перекупщик:

Это вам. (Без паспорта, получается?) Да, только по 100 рублей. По 100 рублей карточка. Вот коды для активации.

Геополитические изменения – и полуостров Крым стал труднодоступным островом. Воздушная гавань Симферополя принимает и отправляет самолеты едва ли не каждые 15 минут. Все рейсы только из России, так что статус международного аэропорта пока в пролете.

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент:

Привычный для белорусов железнодорожный симферопольский вокзал с жареными курами, самсой, пирожками с рук замер в режиме ожидания. Когда здесь раздастся гудок, пока неизвестно. Когда же тронется вагончик, а перрон останется?

Табло поездов дальнего следования безнадежно отключено, осталось лишь несколько внутренних рейсов на электричках.

Меж тем, на привокзальной обсуждают, как там, уже за границей, на Украине, даже разобрали рельсы.

Стоянка такси непривычно пуста. Извозчики лениво потягиваются на солнце, но заметив толпу людей энергично включаются в рекламу своих услуг. Ходят здесь и маршрутки до Новоалексеевки – это уже украинский населенный пункт, примерно в 20 километрах от границы.

Жители Крыма:

Все мы хотим спокойно жить. Мы все одной крови люди. Что там говорить об этом.

Вообще нет ни одного белоруса здесь. Последний поезд шел из Беларуси, его же ограбили. Белорусы самые наши любимые люди были, а их нет. (Насколько меньше стало клиентов?) На 99 процентов.

Через новую украинско-крымскую границу проехать можно, но вот только вопрос: сколько придется простоять в очереди? Ходят истории, что пограничники пропускают не всех, да и многие боятся, ведь не так далеко опасный юго-восток. Еще есть вариант добраться со стороны Краснодара на керченском пароме, но там движение может затормозить волнение морское.

Житель Крыма:

Ждем моста. Вот 3,5 года еще ожидаем. Пока только самолеты да паром связывают нас с большой землей.

Военно-патриотический репертуар, считает 77-летний Евгений Александрович, сейчас в топе уличного хит-парада.

Евгений Александрович, житель Луганской области:

Вот посмотрите, что заработал. Там две бумажки. Там мелочевка. Где-то 500 рублей, 600, а бывает и меньше.

Хоть какой заработок. Пенсионер стыдливо подмечает, что сейчас он иждивенец. Несколько месяцев назад бывший физик бежал сюда к дочери из Луганской области.

Евгений Александрович, житель Луганской области:

Пенсию я не получаю, это долгая волокита оформить документы, но я думаю все-таки здесь остаться.

Переходный период в Крыму должен был закончиться в новогоднюю ночь, но из-за документального аврала решили продлить его до 1 марта. Но и того в реальности оказалось мало. Многим для того, чтобы получить паспорта с двуглавым орлом, нужно было доказать, что до референдума они проживали в Крыму.

Дмитрий, житель Крыма:

Больше проблем стало с документацией. Все документы переоформлять надо.

Дмитрий паспорт успел получить, а вот машину переоформить пока не удалось. В очередь стал несколько месяцев назад, а недавно узнал, что перед ним еще три тысячи человек.

Денис Батурин, член общественной палаты Республики Крым:

Крым был настроен на связи с Украиной раньше. Нельзя говорить о том, что оно отрезали, второе быстро пришилось, прижилось. На примере любого бизнеса, который выстраивал свои технологические цепочки, естественно, по связям с материковой Украиной. Конечно, бизнесу надо было перестроиться. Пока, например, бизнесмены не перестроились, они были достаточно недовольны, скажем так.

Крупнейший в Крыму племзавод, на котором выращивают кур, выходит из крутого пике. В прошлом году агропредприятию пришлось срочно переориентировать на рынки сбыта. Раньше свою продукцию поставляли в Украину, перекрывая 30 процентов потребностей страны в курином продукте. После того, как птицы вынуждены были остаться на юге, производство сократилось на треть.

Марина Типерчук, птичница учебно-опытного племенного птицеводческого завода им. Фрунзе:

У нас зарплата хорошая, я считаю. В данное время 12 тысяч зарплата – это даже неплохо. (Это где-то 200 долларов сейчас?). Да.

Ирина Статник, заместитель директора учебно-опытного племенного птицеводческого завода им. Фрунзе:

У нас есть дизель-генератор. При отключение света мы его буквально в течение двух-трех минут подключаем. Мы его запускали раз пять-шесть, когда Украина нам отключала осенью свет.

Валентин Митяев, начальник службы внешнеэкономических связей винзавода Массандра:

Вот в этом подвале хранится около четырех миллионов литров вина.

Знаменитый винзавод, выпускающий десятки наименований марочных и десертных виноградных напитков, вынужден тоже пересмотреть свои логистические маршруты. Крымские виноделы попали под санкции. Но как ни поворачивался бы экспортный градус, для них неизменной остается выдержка.

Валентин Митяев, начальник службы внешнеэкономических связей винзавода Массандра:

Открылся огромный российский рынок, появилась более комфортная возможность работать на рынки стран Таможенного союза. Нет таможенного оформления, что ускоряет процесс доставки груза. Мы в этом году планируем произвести где-то около 12 миллионов бутылок вина.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

А сейчас мы, так сказать, внедримся в массы и отправимся по самому длинному троллейбусному маршруту в мире, чтобы познакомиться с новыми русскими и узнать, хорошо ли жить на Руси?

Маршрут Симферополь –Ялта. Знакомимся с попутчиками. В неформальной обстановке, под вспышки электропроводов крымчане ведут разговоры «за жизнь».

Жители Крыма:

Для меня, в принципе, большой разницы нет, в какой стране жить. Главное, чтобы уважалось мнение человека.

Есть определенные улучшения, есть определенные ухудшения. Действительно, разница в категории зарплаты-цены поменялась, чем это было на Украине, но на Украине, допустим, идет война, а у нас ее нет. Это однозначно лучше. Зарплаты выросли, только непропорционально ценам.

Хотел бы купить себе машину, но даже "копейку" себе позволить не могу. Присылайте нам свои товары, потому что ваши товары вообще великолепны.

Устраиваем шоп-тур по крымским магазинам и рынкам. На полках находим и белорусские товары. Рыбная продукция с пометкой «BY» в черноморских краях.

Продавец:

Мы еще держимся как-то, стараемся не повышать цены, а кто же у нас покупать будет – у людей денег нет.

Еще в прошлом мае зарплаты бюджетникам и пенсии проиндексировали. В сравнении с гривнами, денежные довольствия в российских рублях выросли. Тогда крымчане почувствовали финансовую стабильность, но ненадолго. Валютные скачки, галопирующая инфляция и внешняя изоляция заставили платить по счетам.

Некоторые обменники даже не выставляют на общее обозрение курсы. Говорят, за день они могут поменяться несколько раз. А крупные российские банки сюда не спешат, дабы не попасть в санкционные сети.

Потому обналичить международные карточки на полуострове невозможно.

Кстати, Крым уже успел попасть в топ-10 самых дорогих регионов России, заняв 6 место.

Продавец:

Торговля слабая, людей нет. А местные жители на 8 тысяч пенсии сильно много проживут?

Копейка к копейке – по такому принципу живет эта бабуля. Вместо лавочки у моря она вынуждена просиживать на ялтинском рынке с самого утра и до последнего посетителя.

Продавец:

Мне уже под 80 лет, как я буду выращивать? Я стою реализую. От хорошей жизни, кто будет тут стоять? (А сколько у вас пенсия?). Девяти тысяч нет. Всю жизнь медработником работала. Еще на обещаниях живем. Не знаю, может дальше дадут. Надеемся.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Мы видим вывеску «Белорусские продукты продаются здесь». Значит, нам нужно зайти на огонек.

Из прорекламированного белорусского на прилавке обнаружили только одну упаковку сливочного масла.

Продавец:

Везут молоко, везут сметану, масло, соки ваши есть, но нечасто. (Сейчас перебои стали?) Да.

В стиле рекламы «Вам не хватает белорусского? Тогда мы идем к вам»». У ялтинской набережной мы идем на знакомый двуколор. Сейчас у Черного моря дни белорусской торговли.

Жители Крыма:

Мы даже в Донецке покупаем белорусскую продукцию, когда бывает у нас. Особенно сгущенку.

Сухой закон у крымских фермеров. С прошлого года они уповают лишь на небеса. Северо-Крымский канал, который подпитывается днепровской водой, обезвожен – Украина перекрыла шлюзы. За прошлый год на полуострове пробурены десятки скважин, питьевой баланс восстановлен, но аграриям от этого не легче. Степной Крым итак считается зоной рискового земледелия, а без воды шансов выжить у некоторых культур и вовсе нет.

Александр Суслов, фермер:

Нужна днепровская вода. Сады, виноградники – это сегодня артезианская вода, а вообще нужна днепровская вода, мягкая вода.

Отсутствие воды ставит под угрозу урожай садоводов. В этом году отказались в Крыму и от выращивания риса.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Клюнут ли туристы на крымскую удочку в следующем году, пока неизвестно. Но судя по всеобщей прибрежной тоске, в прошлом году отдыхающие косяками здесь не ходили. А как известно, улов год кормит.

Есть такая традиция, бросить в пучину монетку, чтобы вернуться. У нас как раз в руках две монетки, буквально недавно отчеканенные банком России, 10-рублевые. На одной изображен Севастополь, но второй – Ласточкино гнездо. Сейчас мы их запустим, чтобы хоть как-то оживить белорусский турпоток.

В «Белоруссии» с южной пропиской – легкий морской бриз, цветущий миндаль, громкий щебет птиц – натуралистичная картина без зрителей. А еще в прошлом феврале в санатории, в котором можно разместить 400 отдыхающих, свободных мест не было. Высокий сезон мало-мальски отработали, белорусов практически не было, потому двери были открыты для всех желающих.

Валентина Душкина, заведующая лечебно-диагностическим отделением санатория «Белоруссия»:

Самый печальный момент то, что в санатории отдохнуло очень мало белорусов.

Владелец пансионата Анатолий Трофимов в туриндустрии уже 20 лет. Такого провального сезона, как прошлый, и не припомнит.

Анатолий Трофимов, владелец пансионата:

Плохой год. У нас половина было с заводов, с Украиной работали. А сейчас уже понимаете, что случилось. И Россия. Из России боятся на самолетах многие летать. Наполовину меньше. (Приезжали все-таки украинцы или нет?) Украинцы, да. Харьков, Киев приезжали. Не побоялись. А как к ним относятся здесь? Нормально, отлично. Они говорят, что у нас спокойно, хорошо.

Полуостров сокровищ действительно пока оправдывает свою метафоричность. За прошлый год он стал самым дотационным регионом России. По некоторым данным в него было вложено 200 миллиардов рублей. Уже известно, что в этом году 75 процентов бюджета – дотации.

Когда заработает крымская фабрика грез – есть только предположения.