Кандидаты в депутаты белорусского парламента смогут подебатировать в прямом эфире в 2012 году

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 8 июня принял с докладом председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину.

Сроки полномочий представителей обеих палат Парламента истекают в октябре 2012. Белорусы должны избрать депутатов Национального собрания не позднее 23 сентября: до 18 июня будет принято окончательное решение, какой это будет день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый тур обойдется бюджету примерно в 76 миллиардов рублей. Среди новинок предстоящих выборов – теле- и радиодебаты кандидатов в прямом эфире.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне хотелось бы услышать Вашу точку зрения, как председателя Центральной комиссии, в связи с моими заявлениями, данными при послании белорусскому народу и Парламенту. Я до сих пор считаю, что мы в этом году не должны ни под кого подстраиваться. Мы уже убедились по прошлым нашим подобным мероприятиям, что «благодарности» мы от этого не получим, да и не надо нам ни от кого «благодарности». Нам надо ориентироваться на собственное законодательство и Конституцию.

Мы парламентские выборы, как и другие, проводим для себя, для нашего государства. И народ должен в честной и конкурентной борьбе определить кто будет работать в нашем Парламенте. Поэтому, я так полагаю, это главный вопрос. Вы должны принять окончательное решение по парламентским выборам.

Хотелось бы, чтобы Вы доложили не только по этому вопросу, но и комплекс околостоящих вопросов по проведению парламентских выборов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Начало избирательной кампании ознаменуется проведением совещания, куда будут приглашены руководители регионов нашей страны, а также руководители тех государственных органов, которые причастны к проведению выборов. Я думаю, не за горами (можно о говорить о недельном, 10-дневном сроке), когда все избиратели Республики Беларусь получат все ответы по поводу предстоящих выборов.

Сейчас мы можем говорить, что кампания выходит на старт, хотя еще говорить о самом старте, конечно, рано, потому что он начнется с момента подписания указана о назначении выборов.

Хотела бы обратить ваше внимание на то, что глава государства подчеркнул, что данные выборы, которые будут назначены, должны пройти открыто и конкурентно. Все кандидаты на высшие посты (это высший представительный законодательный орган в нашей стране) будут в рамках конкуренции открыто, вместе со всеми теми, кто пойдет на выборы, доказывать избирателю, что они действительно являются лучшими кандидатами и смогут войти в национальный Парламент и, естественно, его работу поднять еще на более высокий уровень.