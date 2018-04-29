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Какой Беларусь будет завтра? Ключевые моменты послания Президента в материале СТВ

29 апреля 2018 16:57
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Новости Беларуси. «Если мы вместе – только тогда мы сила и сможем противостоять любым вызовам», – цитата Президента Беларуси Александра Лукашенко из Послания белорусскому народу и парламенту, и относится это ко всем без исключения посылам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Все темы в одном материале

Евгений Горин, СТВ:
Послание Президента – это как раз тот случай, когда всего за пару часов можно получить достаточно точное представление о том, в какой ситуации находится страна, какие перед ней стоят цели, и за счет чего они будут достигаться.

Предельно конкретный и актуальный разговор. Какие тезисы в Послании Президента запомнились его слушателям?

Какой Беларусь будет завтра? Ключевые моменты послания Президента в материале СТВ-1

То есть все и сразу, от конкуренции за лидерство Китая и США до цен в белорусских магазинах. Самое тревожное – мир не становится безопаснее и все более глобализуется. Поэтому влияние на Беларусь внешних факторов возрастает.

Что думают белорусы об обращении Президента? Опрос СТВ

Подробнее о ключевых моментах Послания в видеоматериале.

# Фотофакт # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Евгений Горин

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