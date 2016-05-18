Избирательный процесс в Беларуси станет ещё прозрачнее: от образования комиссий до подсчёта голосов

Новости Беларуси. Парламентские выборы в Беларуси станут ещё прозрачнее. Уже в ближайшую кампанию, а она состоится в сентябре, наблюдателям станет удобнее следить за подсчетом голосов. 18 мая в Минске собрались представители нашей страны и международных организаций, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы, Венецианская комиссия, БДИПЧ ОБСЕ.

Европейский опыт помогает совершенствовать избирательный процесс во многих странах, а вырабатываются рекомендации на основе заключений наблюдателей разных миссий. Как отметил представитель ПАСЕ Андреа Ригони, Беларусь должна войти в Парламентскую ассамблею Совета Европы. А уже в ближайшую избирательную кампанию в Беларуси более прозрачными будут рассмотрение споров, образование комиссий и некоторые другие процедуры.

По рекомендации международных организаций будет внедрен ряд предложений, которые не требуют изменения законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если на местах хорошо проведут учебу согласно нашему примерному сценарию тренинга, то у участковых избирательных комиссий не будет ошибок. Но если ошибки будут, то наблюдатели обязательно просигнализируют. И члены участковой избирательной комиссии несут ответственность вплоть до уголовной.

Андреа Ригони, докладчик по Беларуси Комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы:

Это не относится исключительно к Республике Беларусь. Это более – менее касается практически всех стран, которые состоят в Совете Европы. Вот буквально на следующей неделе будут выборы в Македонии. Опять-таки, мы там будем присутствовать. Но мы не преподаем уроки. Во-первых, даем определенные рекомендации, определенные советы. Во-вторых, мы это обсуждаем с местными органами. Цель у нас единая, она в том, чтобы как можно больше все избирательные процессы в Европе соответствовали определенным европейским стандартам.