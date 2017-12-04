«Избиратель стал более подготовленным»: что следует знать о выборах депутатов в местные Советы

Новости Беларуси. В Беларуси 4 декабря завершилось формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утверждены как численный, так и персональный составы. В комиссиях, согласно законодательству, будут работать от 9 до 13 человек. Это люди с авторитетом, жизненным и опытом работы в избирательных кампаниях. Около половины из них – выдвиженцы от политических партий и общественных объединений.

Валерий Берестов, председатель Могилевской областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы депутатов:

Избиратель в республике стал более продвинутым, более подготовленным. Ему небезразлично, кто будет представлять интересы избирателя в органах местной власти. Потому мы, во-первых, предполагаем, как и было на прошлых выборах, высокую альтернативность. А высокая альтернативность будет предполагать, само собой разумеется, высокую активность избирателя.