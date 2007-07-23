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Итоги визита белорусской делегации в Венесуэлу

23 июля 2007 14:44
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Результатом визита белорусской делегации в Венесуэлу стали 18 документов о двустороннем сотрудничестве на сумму 250 миллионов долларов.

В частности, к октябрю текущего года в Венесуэле будут созданы три совместных предприятия: минских тракторного и автомобильного заводов, а также производственного объединения БелАЗ с венесуэльской корпорацией по производству автотехники.

Планируется также подписать контракт на проектирование и строительство газовой сети в Баринасе, где проживают более 200 тысяч человек. Кроме того, будет создано совместное предприятие по производству бытовой техники.

Во время визита также обсуждены вопросы политического сотрудничества, международной политики, развития договорно-правовой базы двух стран.

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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