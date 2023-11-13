«Историческое уклонение от объятий!» Елфимов о визите Блинкена в Анкару

Вадим Елфимов, политолог:

В Ветхом Завете сказано: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий».

В американо-турецких отношениях ныне точно пришло время уклоняться от объятий. Тем более, что они лживые, по крайней мере, с американской стороны. Как же тут не уклониться? И министр иностранных дел Турции прекрасно продемонстрировал, что это время уже пришло.