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Граждане Венесуэлы делают свой выбор

02 декабря 2007 14:44
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В этой стране проходит Общенациональный референдум по конституционной реформе. Жителям страны предстоит одобрить или отвергнуть более 70 поправок в основной закон. Если большинство избирателей выскажутся за реформу, административное деление Венесуэлы будет пересмотрено, расширенные полномочия получат советы на местах, максимальная продолжительность рабочего дня будет сокращена, а пособия - увеличены. Ожидается, что сегодня на избирательные участки придут примерно 16 миллионов венесуэльцев.
# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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