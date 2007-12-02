Граждане Венесуэлы делают свой выбор

В этой стране проходит Общенациональный референдум по конституционной реформе. Жителям страны предстоит одобрить или отвергнуть более 70 поправок в основной закон. Если большинство избирателей выскажутся за реформу, административное деление Венесуэлы будет пересмотрено, расширенные полномочия получат советы на местах, максимальная продолжительность рабочего дня будет сокращена, а пособия - увеличены. Ожидается, что сегодня на избирательные участки придут примерно 16 миллионов венесуэльцев.