Прямой эфир

Глава государства ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Калинковичском районе

25 апреля 2006 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В рамках рабочей поездки по Гомельской области Александр Лукашенко посетил СПК "Дружба - Автюки", где ознакомился с ходом весенних полевых работ и, в частности, с ходом сева кукурузы на семена.В центре внимания Президента были также организация культурно-массовой работы, бытового обслуживания сельского населения, развитие социальной инфраструктуры и благоустройство агрогородка в деревне Сырод, укрепление материально-технической базы местной сельской школы.
Глава государства посетил Сыродский дом художественной самодеятельности, комплексный приемный пункт "Бытсервис", общеобразовательную базовую школу. Александр Лукашенко встретился с жителями деревни Сырод.

Другие новости рубрики

Все новости
25 апреля 2006 14:30

Внесены поправки в Кодекс о браке и семье

25 апреля 2006 06:48

Началась двухдневная рабочая поездка Президента Беларуси Александра Лукашенко в Гомельскую область

25 апреля 2006 06:35

Авиация и войска ПВО государств-участников Содружества совершенствуют свои навыки