Глава государства ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Калинковичском районе

В рамках рабочей поездки по Гомельской области Александр Лукашенко посетил СПК "Дружба - Автюки", где ознакомился с ходом весенних полевых работ и, в частности, с ходом сева кукурузы на семена.В центре внимания Президента были также организация культурно-массовой работы, бытового обслуживания сельского населения, развитие социальной инфраструктуры и благоустройство агрогородка в деревне Сырод, укрепление материально-технической базы местной сельской школы.

Глава государства посетил Сыродский дом художественной самодеятельности, комплексный приемный пункт "Бытсервис", общеобразовательную базовую школу. Александр Лукашенко встретился с жителями деревни Сырод.