Генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов попал под санкции ЕС

На Западе используют все способы давления на Беларусь. Один из них – санкции. ЕС опубликовал список лиц и компаний, попавших под ограничительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем бизнесмены, технические специалисты, разработчики, политики. Дмитрий Демидов – председатель Новополоцкого горисполкома, Алексей Талай – общественный деятель и директор благотворительного фонда, а также Дмитрий Шевцов.

Он является генеральным секретарем Белорусского Красного Креста, чью поддержку по итогам 2023 года получили свыше 128 тысяч человек. Организация помогает пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам, а также вынужденным переселенцам.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Той поездкой на Донбасс я показал только одну вещь, что международного движения Красного Креста там нет и никогда не было. За 9 лет мыльный пузырь под названием Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца не был там ни разу. А мы должны быть там с гуманитарной помощью. Даже здесь маразм и абсурд. И мы хотим, чтобы наши коллеги по политическому омбудсмену здравомысляще рассуждали? Буду говорить даже не медицинским, а человеческим языком. Идиоты, по-другому я не назову.