Запад хочет взорвать изнутри. Как в Беларуси выявляют террористические ячейки?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Мы надеемся, что и Россия будет следовать нашему примеру, мы видим положительные моменты. Они прекрасно знают, наши враги, что военным путем Россию победить невозможно. Это просто нереально. Беларусь тоже, мы союзник России. И мы вспомним ВОВ, тут они споткнулись в Брестской крепости, они это знают. Единственный способ победить нас, по их мнению, это взорвать изнутри. И те теракты, которые они делают на территории России и Беларуси, санкции, которые они вводят, цель – дестабилизировать ситуацию изнутри, чтобы народ вышел на площадь, чтобы расколоть наше общество, чтобы оно не было единым. Но они опять проигрывают.

Мы смотрим сейчас соцопросы и в России, и в Беларуси, вопреки их мечтам народ сплотился вокруг лидеров. Мы это видим. Я езжу по Беларуси, даже те люди, которые в 2020-м выступали против, сейчас понимают, что в отношении страны идет гибридная война, что ее хотят уничтожить. И они благодарят власть за то, что она стойко обороняет нашу страну. Изнутри, и всегда так будет. Вот выборы у нас предстоят в 2024 году в Беларуси, будут пытаться взорвать. При выборах президента в России все ресурсы бросят, чтобы Россию подорвать. И так будет каждую избирательную кампанию. Как бороться? Убежден, способ один. Мы навсегда в Беларуси и России должны убрать внешний фактор. До тех пор пока мы будем приглашать их к себе и спрашивать их мнение, советоваться, мы так стремимся к вашим стандартам, ничего хорошего не будет. Мы должны проводить выборы для своего народа, думать о своей стране, слушать только своих людей. США когда-нибудь слушают мнение Европы о выборах? Нет. А почему мы раньше до СВО, до 2020 года слушали? Больше не будем, я убежден.

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