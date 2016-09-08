Евгений Слобода: события на площади в Минске в 2010 к выборам не имеют отношения

Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва Евгений Слобода в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в отеле «Пекин» мы беседуем с руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ за парламентскими выборами 2016 года в Беларуси. Евгений Александрович Слобода. Добрый вечер, Евгений Александрович. Большое спасибо, что нашли время для этого разговора.

Вы, в общем, наблюдаете за выборами в Беларуси с 2001 года, если я не ошибаюсь?

Евгений Слобода, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:

Совершенно верно.

Вот расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности этого года. Но, что самое важное: какой период и какие выборы Вы бы назвали, скажем, самыми острыми за всю историю независимой Беларуси? Или, скажем, начиная с 2001 года?

Евгений Слобода:

Вы знаете, с 2001 года, так, если касаясь немножко истории, то у нас тогда миссия была 22 человека на выборах Президента Республики Беларусь. Сейчас у нас миссия насчитывает более 300 наблюдателей от стран Содружества. Это – представители всех государств-участников СНГ, за исключением Украины, которая вышла из «Положения о миссии наблюдателей от СНГ», а также представители Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Постоянного Комитета Союзного государства и Исполнительного комитета СНГ.

Вот, вспоминая те избирательные кампании, которые проходили – в принципе, они проходили спокойно, в основном, без конфликтов.

Ну как, не все были спокойными.

Евгений Слобода:

Ну вот, я хотел бы вспомнить только то, чем запомнилось в негативном плане – это события 2010 года, когда, Вы знаете…

События на площади.

Евгений Слобода:

На площади. События, которые происходили – они к выборам не имеют никакого отношения. И я объясню, почему.

В 20.00 закрылись избирательные участки. Комиссии ещё, участковые комиссии, я имею в виду, не выполнили ещё необходимых процедур для того, чтобы приступить к подсчёту голосов.

И уже звучали призывы, что выборы сфальсифицированы и пошло-поехало: собрались люди, пошли от Октябрьской площади, которая, кстати, решением Мингорисполкома была запрещена для проведения таких, подобных мероприятий, и двинулись к Дому правительства.