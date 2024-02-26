Елфимов об ОБСЕ: сначала они должны признать наши выборы, потом мы их пригласим

Международные наблюдатели, которые лично присутствовали на участках и пристально следили за ходом избирательной кампании в Беларуси, в один голос отмечают демократичность и прозрачность наших выборов. Разумеется, западных оппонентов это сильно нервирует. Они надеялись на иной исход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В США даже заранее подготовили «подходящее», по их мнению, заявление. Задолго до того, как в нашей стране завершилось голосование, в пресс-службе Госдепартамента уже умудрились подвести итоги электоральной кампании в Беларуси. Риторика неизменна: фиктивные выборы, запугивание избирателей, отсутствие демократии. Откровенная фальшь – и это очевидно всем.

В ЦИК отметили, что реакция Запада похожа на старые шарповские методички. Госдеп США не имеет никакого отношения к избирательному процессу в нашей стране. А в международном праве роль Соединенных Штатов как оценщика политических кампаний в независимых государствах еще не определили. На Западе отметили и наше нежелание приглашать на выборы ОБСЕ, видимо, обиделись. Но у Беларуси уже был опыт, когда представители организации приезжали в нашу страну с написанными заранее отчетами. В такой оценке мы не заинтересованы.

Вадим Елфимов, политолог:

БДИПЧ ОБСЕ – это замечательная организация. Я думаю, что она уже свое отработала на нашей территории. Я бы так сказал. Если вообще говорить об ОБСЕ, то мяч сегодня на их стороне. Мы их будет приглашать тогда, когда они будут признавать наши выборы. Потому что мы их раньше приглашали, а они не признавали. Может быть, поменяется эта ситуация каким-то образом. Сначала они должны нас признать, а потом, может быть, мы их пригласим. Все должно быть на равноправной основе.