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Елфимов о премьере Италии: «Выпрыгнула как чёрт из табакерки из глубин муниципальной макаронной политики»

08 ноября 2023 10:47
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов о премьере Италии: «Выпрыгнула как чёрт из табакерки из глубин муниципальной макаронной политики»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Предательство отвратительно, как на него ни посмотри. Отвратительны и сами предатели, кого бы они ни предали – просто сослуживца, близкого человека или страну. Но у предательства есть одна приятная сторона – оно всегда возвращается. К тем, кто предал. Да, предатели, бывает, торжествуют, но… Но уже в момент их аморальной радости неслышно включается обратный отсчет.

В Италии говорят: «Коготок застрял – всей птичке пропасть!» Так же случилось и с Джорджией Мелони, симпатичной женщиной и нынешним премьер-министром Италии. Она выпрыгнула как черт из табакерки из глубин муниципальной макаронной политики. А в спагетти что главное? Соус!

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# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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