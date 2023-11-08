Елфимов о премьере Италии: «Выпрыгнула как чёрт из табакерки из глубин муниципальной макаронной политики»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Предательство отвратительно, как на него ни посмотри. Отвратительны и сами предатели, кого бы они ни предали – просто сослуживца, близкого человека или страну. Но у предательства есть одна приятная сторона – оно всегда возвращается. К тем, кто предал. Да, предатели, бывает, торжествуют, но… Но уже в момент их аморальной радости неслышно включается обратный отсчет.

В Италии говорят: «Коготок застрял – всей птичке пропасть!» Так же случилось и с Джорджией Мелони, симпатичной женщиной и нынешним премьер-министром Италии. Она выпрыгнула как черт из табакерки из глубин муниципальной макаронной политики. А в спагетти что главное? Соус!