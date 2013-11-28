Эксперты ОДКБ на встрече в Минске 28 ноября обсудят проблему незаконного оборота наркотиков

Новости Беларуси. Противодействие незаконному обороту наркотиков станет главной темой встречи экспертов ОДКБ. Они соберутся сегодня в Минске. Помимо постоянных членов Организации - Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана - в белорусскую столицу в качестве гостей приедет делегация Украины.

На форуме планируется принять конкретные решения по совместному противодействию международному наркотрафику. В повестке дня также идея создания Центра анти-наркотических операций ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.