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Эксперты ОДКБ на встрече в Минске 28 ноября обсудят проблему незаконного оборота наркотиков

28 ноября 2013 08:27
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Новости Беларуси. Противодействие незаконному обороту наркотиков станет главной темой встречи экспертов ОДКБ. Они соберутся сегодня в Минске. Помимо постоянных членов Организации - Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана - в белорусскую столицу в качестве гостей приедет делегация Украины.

На форуме планируется принять конкретные решения по совместному противодействию международному наркотрафику. В повестке дня также идея создания Центра анти-наркотических операций ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОДКБ # Международное сотрудничество

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