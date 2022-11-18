Дзермант: сколько бы Запад ни накачивал оружием киевский режим, Украина вряд ли возродится

Время авторской журналистики на СТВ. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Сейчас очень непростое время для рефлексий и прогнозов в нашем регионе. Мы видим сложную обстановку на украинском фронте, видим военные приготовления у наших западных соседей. Тем не менее попробуем представить возможное развитие событий и их развязку. Если мы объективно посмотрим на происходящее в Украине, то поймем, что сколько бы Запад ни накачивал оружием киевский режим, эта страна вряд ли уже возродится до прежнего состояния. Ущерб от боевых действий уже насчитывает сотни миллиардов долларов, миллионы людей уехали, потеряна значительная часть территории.

Да, там еще надеются, что эти территории можно отвоевать, что Запад поможет в восстановлении, или даже надеются на репарации от России. Но все это утопия. У Запада нет таких денег, да и зачем восстанавливать то, что специально было создано как орудие разрушения – а именно в это превратилась современная Украина. Потенциалы России и Украины можно сравнить, но это сравнение будет не в пользу последней, а значит, что Россия как минимум не проиграет, даже несмотря на «перегруппировки» и «передислокации» последнего времени. Россия будет отстаивать свою территориальную целостность всеми имеющимися у нее средствами. Что из этого следует? А то, что ради спасения украинского государства тем, кто управляет в Киеве, надо думать о переговорах и перемирии. Притом не для того чтобы использовать это для накопления сил и нового витка конфликта. Нужно думать о вечном мире с Россией. Сейчас вряд ли там есть такие политики и силы, которые на это способны. Но чем больше будет ущерба для Украины, тем скорее придет осознание, что конфликт пора заканчивать. К сожалению, на это могут уйти годы. Кстати, позиция Беларуси всегда заключалась в том, что мы выступаем за мир между братскими народами и готовы сделать все для этого. Президент Беларуси: «Ни для кого мы не были источником угрозы – так будет и впредь». Подробнее.

Алексей Дзермант:

Но в этом конфликте кроме Украины и России есть еще и третья сторона – НАТО, коллективный Запад, наиболее агрессивные страны которого заинтересованы скорее в его продолжении. США и Британия используют этот конфликт для полного экономического и политического подчинения континентальной Европы. Польша стремится реализовать за счет Украины свои реваншистские амбиции и поживиться ее территорией. Да и не только за счет Украины. Мы прекрасно знаем об аппетитах польских элит в отношении Беларуси, о планах создать 300-тысячную армию, которая угрожала бы нам вторжением с запада. Мы это знаем, видим и будем отвечать как усилением собственных Вооруженных Сил, так и усилением военного союза с Россией. Но при всем этом важно отличать политическую верхушку в Варшаве от польского народа и его коренных интересах. Именно об этом говорит Александр Лукашенко в недавнем поздравлении народу Польши с Днем независимости.