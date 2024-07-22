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Дзермант: Европа боится, что их граждане увидят, как реально живут белорусы

22 июля 2024 17:11
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзермант: Европа боится, что их граждане увидят, как реально живут белорусы-1

Алексей Дзермант, политолог:
Сегодня хотел бы сравнить две недавние новости.

Литва и Латвия запретили въезд на свою территорию автомобилей на белорусских номерах. А Беларусь в дополнение к безвизовому режиму для граждан Польши, Литвы и Латвии вводит его еще в отношении 35 европейских стран.

Казалось бы, необычно: западные соседи вводят против нас ограничения на границе, а мы не отвечаем зеркально, как это принято в дипломатической практике. Но в этом есть важный смысл.

Дзермант: Европа боится, что их граждане увидят, как реально живут белорусы-4

Беларусь, белорусский народ показывают, что мы не закрываемся от мира, в том числе западного. Мы понимаем, что ту стену из лживой пропаганды против нас можно разрушить только искренностью и открытостью.

И, конечно, мы выучили уроки из нашего прошлого. Вспомним, что во времена Советского Союза долгое время из страны было трудно выехать, поездка за границу была своего рода привилегией, доступной немногим. И это формировало образ вожделенной Европы, Запада. Мол, если туда так трудно попасть, значит, все там будет обязательно лучше, чем у нас.

А если начинаешь так думать, то со временем приходишь к мысли, что нужно отказаться от себя и стать частью такого привлекательного Запада. Только это никогда не получится, потому что мы не Запад и будем нужны там только как ресурс рабочей силы или инструмент против России и Китая.

Дзермант: Европа боится, что их граждане увидят, как реально живут белорусы-7

За прошедшие годы после распада СССР мы избавились от иллюзий в отношении Европы, поездили, посмотрели и убедились, что лучше у себя дома, в своей стране, со своим государством.

Но сейчас западные политики вновь хотят вернуть в нас это чувство зависти, вожделения по отношению к ним для того, чтобы разрушить нас изнутри, чтобы молодежь мечтала только о том, как бы туда попасть, и не думала о своей стране.

На ошибках мы учимся, поэтому не возводим в ответ ни новые стены, ни новые железные занавесы, как это сейчас делают наши западные соседи. И делаем это потому, что чувствуем себя уверенно в своей правоте, у нас есть сейчас моральное превосходство над ними, и мы не боимся быть открытыми.

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# Авторская журналистика на СТВ # Алексей Дзермант

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