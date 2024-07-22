Дзермант: Европа боится, что их граждане увидят, как реально живут белорусы

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Сегодня хотел бы сравнить две недавние новости.
Литва и Латвия запретили въезд на свою территорию автомобилей на белорусских номерах. А Беларусь в дополнение к безвизовому режиму для граждан Польши, Литвы и Латвии вводит его еще в отношении 35 европейских стран.
Казалось бы, необычно: западные соседи вводят против нас ограничения на границе, а мы не отвечаем зеркально, как это принято в дипломатической практике. Но в этом есть важный смысл.
Беларусь, белорусский народ показывают, что мы не закрываемся от мира, в том числе западного. Мы понимаем, что ту стену из лживой пропаганды против нас можно разрушить только искренностью и открытостью.
И, конечно, мы выучили уроки из нашего прошлого. Вспомним, что во времена Советского Союза долгое время из страны было трудно выехать, поездка за границу была своего рода привилегией, доступной немногим. И это формировало образ вожделенной Европы, Запада. Мол, если туда так трудно попасть, значит, все там будет обязательно лучше, чем у нас.
А если начинаешь так думать, то со временем приходишь к мысли, что нужно отказаться от себя и стать частью такого привлекательного Запада. Только это никогда не получится, потому что мы не Запад и будем нужны там только как ресурс рабочей силы или инструмент против России и Китая.
За прошедшие годы после распада СССР мы избавились от иллюзий в отношении Европы, поездили, посмотрели и убедились, что лучше у себя дома, в своей стране, со своим государством.
Но сейчас западные политики вновь хотят вернуть в нас это чувство зависти, вожделения по отношению к ним для того, чтобы разрушить нас изнутри, чтобы молодежь мечтала только о том, как бы туда попасть, и не думала о своей стране.
На ошибках мы учимся, поэтому не возводим в ответ ни новые стены, ни новые железные занавесы, как это сейчас делают наши западные соседи. И делаем это потому, что чувствуем себя уверенно в своей правоте, у нас есть сейчас моральное превосходство над ними, и мы не боимся быть открытыми.
Подробности в видео.