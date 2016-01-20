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Дональд Туск: Из-за миграционного кризиса Шенгенской зоне грозит крах

20 января 2016 05:36
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Новости Франции. У Европы есть «не более двух месяцев» для того, чтобы взять под контроль миграционный кризис, иначе Шенгенской зоне грозит крах. Такое заявление сделал глава Евросовета Дональд Туск, выступая в Европарламенте.

Политик пояснил: если лидерам стран-участниц не удастся решить вопрос с мигрантами, то между странами ЕС может быть прекращен безвизовый режим. Отмечу, что ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже предупредил, что исчезновение Шенгенской зоны грозит существованию самого Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европарламент

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