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Детей оградят от вредной информации: на ТВ и сайтах будут маркировать материалы по возрасту

17 мая 2016 10:31
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Новости Беларуси. Детей оградят от вредной информации. На белорусском телевидении и Интернет-сайтах появятся знаки, указывающие ограничения по возрасту. Соответствующие поправки внесены в законы о правах ребенка, рекламе, средствах массовой информации и некоторые другие.

Согласно изменениям, вся информационная продукция должна маркироваться специальными знаками с указанием возрастной категории – 6, 12, 16 и 18 плюс. Документ также обязывает организации и ИП, чья деятельность связана с производством и распространением таких материалов указывать допустимый возраст.

Есть и другие новеллы. В частности, владельцы Интернет-кафе и компьютерных клубов, а также школы и вузы должны принять меры, чтобы не допустить распространения среди детей информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.

# Государственная информационная политика # Государственная политика

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