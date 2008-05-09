Прямой эфир

День Победы отмечают в странах Содружества

09 мая 2008 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Москве состоялся парад на Красной площади. Впервые за 18 лет к стенам Кремля вышла военная техника — от легких броневиков до танков и ракетных установок. А в небе появились десятки боевых самолетов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю Дня Победы поздравил глав государств СНГ, политических и общественных деятелей России. Белорусский лидер подчеркнул, что в благодарной памяти потомков навсегда останется подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся в смертельной схватке с фашизмом.

Россия и Беларусь будут и впредь укреплять потенциал стратегического партнерства, развивать двусторонние связи на благо народов двух стран. Убежденность в этом высказал президент России Дмитрий Медведев в поздравительном послании Александру Лукашенко по случаю 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
# 9 мая в Беларуси и в мире # Парад в Москве

Другие новости рубрики

Все новости
08 мая 2008 17:52

Александр Лукашенко сегодня ознакомился с проектами застройки столицы

08 мая 2008 17:47

Владимир Путин назначен премьер-министром России

08 мая 2008 17:45

Сегодня Израиль отметил 60-летие создания государства