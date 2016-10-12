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День нации отмечает 12 октября Испания: поздравления королю Филиппу VI направил Александр Лукашенко

12 октября 2016 13:31
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Новости Беларуси. День нации отмечает 12 октября Испания. Большой праздник Королевства установлен в честь открытия Америки Христофором Колумбом, который сам по национальности испанец. Впрочем, праздник носит двойной характер. Открытие Колумба случилось в день Святой Девы Пилар, образ которой связан с легендой появления христианства в Испании.

По традиции, в этот день проходит и шумная Фиеста-дел-Пилар. Улицы городов превращаются в одну большую театрализованную площадку с шествиями гигантских кукол, конкурсами и соревнованиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои поздравления с национальным праздником королю Испании Филиппу VI направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства убежден, что запланированное открытие Посольства Республики Беларусь в Королевстве Испания позволит еще более плодотворно развивать двустороннее сотрудничество по различным направлениям взаимодействия.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Испания

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