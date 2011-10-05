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Делегацию белорусов в Венесуэле принял Уго Чавес

05 октября 2011 13:45
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Белорусы примут участие в строительстве газопровода между двумя венесуэльскими штатами. Об этом обе стороны договорились во время визита нашей делегации в Боливарианскую республику. Эксперты провели в стране около недели. Делегацию принял венесуэльский лидер Уго Чавес.

В Каракасе обсудили  целый спектр вопросов, в частности,   в сфере нефтехимии, газификации и энергетики, науке и строительстве. Подписан, в частности, меморандум о присоединении двух новых месторождений нефти в районе озера Маракайбо к совместному предприятию «Петролера БелоВенесолана».

Таким образом общее число месторождений достигнет девяти, добыча нефти увеличится.

Также подписаны контракты по строительству домов и кирпичного завода в Венесуэле. Минск согласился внести свой вклад и в развитие сети железных дорог. Продолжится строительство заводов по производству белорусских тракторов и автомобилей.
 
К слову, за последние пять лет страны значительно продвинулись в сотрудничестве. И если в 2006-м  взаимный товарооборот составлял всего около пяти миллионов долларов. В этом году он должен достичь двух миллиардов.
 

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество # Умер Уго Чавес

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