Делегацию белорусов в Венесуэле принял Уго Чавес

Белорусы примут участие в строительстве газопровода между двумя венесуэльскими штатами. Об этом обе стороны договорились во время визита нашей делегации в Боливарианскую республику. Эксперты провели в стране около недели. Делегацию принял венесуэльский лидер Уго Чавес.

В Каракасе обсудили целый спектр вопросов, в частности, в сфере нефтехимии, газификации и энергетики, науке и строительстве. Подписан, в частности, меморандум о присоединении двух новых месторождений нефти в районе озера Маракайбо к совместному предприятию «Петролера БелоВенесолана».

Таким образом общее число месторождений достигнет девяти, добыча нефти увеличится.

Также подписаны контракты по строительству домов и кирпичного завода в Венесуэле. Минск согласился внести свой вклад и в развитие сети железных дорог. Продолжится строительство заводов по производству белорусских тракторов и автомобилей.



К слову, за последние пять лет страны значительно продвинулись в сотрудничестве. И если в 2006-м взаимный товарооборот составлял всего около пяти миллионов долларов. В этом году он должен достичь двух миллиардов.



