Чтобы египтяне знали о Беларуси больше: какие виды туризма Беларусь предлагает гостям из Шарм-эль-Шейха

Новости Беларуси. Египет ценит белорусского туриста. Это подчеркнули бизнесмены Южного Синая на встрече с делегацией из Минской области, которая с рабочим визитом находится в Шарм-эль-Шейхе. Деловые круги из туристической сферы заинтересованы в увеличении турпотока на курорты Арабской Республики.

Например, за счет открытия прямых регулярных рейсов Минск – Шарм-эль-Шейх.

Ежегодно страну фараонов и пирамид посещают около 90 тысяч наших граждан. Впрочем, египетские туроператоры намерены более активно отправлять своих туристов в Беларусь. Особенно привлекателен для них медицинский туризм и агротуризм.

Хасин Фаузи, бизнесмен (Египет):

Белорусский турист – практически идеальный турист. Он тактичный и вежливый. Мы сделаем все, чтобы вы приезжали к нам отдыхать. Но нам также нужно работать в обратном направлении, чтобы египтяне знали о Беларуси больше, чем они знают сейчас.

Хусейн Рагаб Мухамед, генеральный менеджер спортивного комплекса (Египет):

Мы приглашаем футбольные клубы Беларуси тренироваться у нас в зимний период. У нас для этого есть все условия и теплый климат. Мы очень хотим организовать товарищеские матчи между футбольными командами Египта и Беларуси. Как взрослыми, так и детскими.

Рабочая группа провела в Шарм-эль-Шейхе более десятка переговоров. Египетская сторона намерена активно сотрудничать с Беларусью.

В частности, Южный Синай заинтересован в покупке белорусской карьерной и бурильной техники.

А также в обмене опытом с нашими специалистами в области мелиорации. К тому же достигнуты договоренности о поставке на Синайский полуостров молочной продукции отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Гаврук, начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Миноблисполкома:

Я убеждена, что у нас есть очень хорошие перспективы. Уже есть наработки по поставкам белорусской техники, в частности – БелАЗов, по поставкам белорусского продовольствия.

Мы имеем хорошие возможности сотрудничества в области медицинского и просто туризма. То есть мы пригласили наших египетских друзей посещать белорусские здравницы и медучреждения.