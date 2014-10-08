Что планируется обсудить на саммитах в Минске 10 октября?

Новости Беларуси. Минск готовится ко дню большой политики. 10 октября в Минске пройдут саммиты глав государств СНГ и ЕврАзЭС. Президенты прибудут в белорусскую столицу 9 октября. В повестке дня полтора десятка вопросов, но главным, безусловно, станет запуск Евразийского экономического союза. Сейчас этот проект объединяет Беларусь, Россию и Казахстан. Вероятно, уже в пятницу к тройке присоединится Армения. Первый шаг 8 октября сделал и Кыргызстан. Что ещё планируется обсудить?

Ольга Макей, СТВ:

Минск — столица СНГ, это решили 15 лет назад, открыв здесь постоянно действующий исполнительный комитет. А вот председателем в организации Беларусь вне очереди становится уже второй год подряд. И оба раза вместо Украины. В 2013 Киев стоял у руля ОБСЕ, поэтому саммит СНГ успешно провел Минск. В этом году эстафету передавали Украине, однако из-за обстановки в стране роль председателя в содружестве снова взяла Беларусь. Уже в пятницу в Минске будут встречать лидеров стран СНГ.

10 октября станет днем большой политики. Город уже украшают приветственные баннеры, плакаты в Национальном аэропорту рассказывают о каждой столице стран Содружества. В пятницу — сразу три крупных мероприятия. На саммите СНГ президенты рассмотрят 17 вопросов — от экономической до гуманитарной сферы. В тот же день — заседание Межгоссовета Евразийского экономического сообщества. Президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана подведут черту под работой ЕврАзЭС и поставят точку в его существовании. Эта организация за 14 лет стала платформой для новых интеграционных образований — Таможенного союза и Единого экономического пространства. Время двигаться дальше — впереди новый уровень интеграции. С 1 января 2015 года начнет работу Евразийский экономический союз. К «тройке» скоро присоединится и Армения. Договор о вступлении республики в Таможенный союз планируют подписать в пятницу.

Ваган Чархчян, Чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства Республики Армения в Республике Беларусь:

Большую часть армянского народа с нетерпением ждет этого решения. Он, безусловно, будет способствовать большей интеграции экономики Армении. В общее пространство экономическое, естественно, это будет и способствовать повышению благосостоянию народа. Перед Арменией открываются огромнейший рынок (с Бреста до Востока Казахстана), поэтому возможности и мощности намного возрастут.

Войти в Единое экономическое пространство — в планах и у Кыргызстана. Правительство этой страны 8 октября одобрило так называемую дорожную карту присоединения. Это еще один шаг на пути Бишкека в Евразийский экономический союз. К слову, договор о создании ЕАЭС три Президента подписали в Астане в мае. Почти полгода на ратификацию, то есть придание документу юридической силы. На прошлой неделе процедуру завершили в России, — дело за Минском и Астаной. Казахстанский Мажилис — законопроект уже одобрил. 9 октября эту тему обсудят и в овальном зале белорусской Палаты Представителей. До последнего момента нерешенным оставался вопрос о налоговом маневре России, по мнению экспертов именно он тормозил процесс ратификации договора об ЕАЭС белорусской стороной. Ведь в случае принятия Госдумой законопроекта о снижении экспортных пошлин на нефть и повышение налога на добычу черного золота — в Беларуси не досчиталась бы миллиарда долларов. Тем не менее, механизм компенсации потерь стороны определили — об этом накануне в Сочи договорились премьер-министры двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Семак, кандидат экономических наук:

Получалось, что если раньше платились деньги при вывозе, то теперь они платятся при добыче. Беларусь в этом случае теряет эти деньги, они идут в бюджет Российской Федерации. Но надо сразу сказать, что это было сделано Россией с целью не обидеть белорусов, а модернизировать свою экономику, уменьшив свою зависимость от сырьевого экспорта.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Пошлины на нефтепродукты более не будут перечисляться, по крайней мере в 2015 году, в бюджет Российской Федерации. В денежном выражении это составит около $3-4 млрд. Это достаточно выгодно для белорусской стороны и теперь, в принципе, можно говорить о том, что договор о Евразийском экономическом союзе можно рассматривать как позитивный факт для будущего развития нашего государства.

Ольга Макей, СТВ:

В следующем году у руля СНГ станет Казахстан, в том числе и это решение главы государств планируют утвердить 10 октября. В пятницу официально объявят и культурные столицы содружества на будущий год — ими станут Таджикский Куляб и российский Воронеж.