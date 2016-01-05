Более 11 тысяч депозитных счетов на семейный капитал открыто в Беларуси за 10 месяцев 2015 года

Новости Беларуси. В Беларуси за 10 месяцев 2015 года открыто более 11 тысяч депозитных счетов на семейный капитал. Кроме того у многих многодетных родителей документы еще на стадии рассмотрения.

Каждая семья, в которой появился третий и последующий ребенок, получит материальную помощь – 10 тысяч долларов.

Такая мера поддержки начала действовать с 1 января 2015 года.

Особое внимание социальной политике планируют уделить и в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В 2016 году будут дальше развиваться социальные услуги. Это и услуги няни, и услуги сопровождаемого проживания для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, услуги нянь для тех семей, в которых рождается двое и более деток. В нашей стране также выплачиваются 11 видов различных пособий семьям, которые воспитывают детей.