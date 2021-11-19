Лукашенко и Путин обсудили по телефону союзные программы. Президент Беларуси проинформировал об обстановке на границах с ЕС

Александр Лукашенко и Владимир Путин 19 ноября провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты обсудили развитие двусторонних отношений. В частности, реализацию 28 союзных программ. Главы государств также обменялись мнениями в целом относительно ситуации в Беларуси и России. Александр Лукашенко проинформировал Владимира Путина об обстановке на границах со странами Европейского союза.