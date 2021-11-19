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Александр Лукашенко и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор

19 ноября 2021 10:27
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Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор-1

Как известно, это не первая беседа за последнее время лидеров двух государств. О чем именно сегодня говорили Президенты, пока не сообщается. Напомним, недавно главы стран обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе, по этому вопросу Александру Лукашенко также дважды звонила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

Стороны пришли к пониманию. Состоялся очередной телефонный разговор Лукашенко и Меркель – подробности здесь.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ангела Меркель # Фотофакт

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