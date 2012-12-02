Беспорядки снова захлестнули Египет

Новости Египта. По-прежнему лихорадит от выступлений и беспорядков Египет. Наиболее масштабные захлестнули каирские улицы.

Здесь произошли столкновения между сторонниками и противниками президента Мухаммеда Мурси. Есть пострадавшие.

А на центральной площади Тахрир десятки тысяч человек митингуют против проекта новой конституции, который накануне приняла Конституционная Ассамблея Египта.

По мнению демонстрантов, среди статей есть такие, что нарушают их базовые права. Особое беспокойство критиков проекта основного закона вызывает ситуация с защитой прав женщин и религиозных меньшинств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.