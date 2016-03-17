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Белорусские общественные объединения и партии призваны стать одним из ключевых звеньев в развитии диалога власти с обществом

17 марта 2016 17:21
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Новости Беларуси. Белорусские общественные объединения и партии призваны стать одним из ключевых звеньев в развитии диалога власти с обществом. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Игорь Бузовский 17 марта на встрече с активом организаций и партий.

Именно они должны стать эффективными площадками для общественного диалога, выполнять роль своего рода центров по выработке конструктивных предложений по наиболее острым вопросам социально-экономического развития страны. Они выступают своеобразным проводником общественного мнения.

Отмечен также большой интерес партий и общественных организаций к участию в предстоящей парламентской кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
Мы сегодня уже видим попытки раскачивать ситуацию как со стороны ИП, каких-то конкретных предприятий, звучат обещания в миллион рабочих мест, не рассказывая, как они это обеспечат. Поэтому не хотелось бы, чтобы мы наступили на грабли этих популистских лозунгов. Кризисы приходят и уходят, но за ними начинается определенное движение вперед. И надо знать, с чем, с каким коллективом придем в это движение.

Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии труда и справедливости:
Надо дойти до каждого избирателя, гражданина республики и объяснить ту ситуацию, которая сложилась у нас в пенсионной системе. Мы знаем, что всего две страны остались. Это Республика Беларусь и Россия, у которых пенсионный возраст остался тем, который был в советское время.

# Игорь Карпенко # Белорусские партии # Василий Заднепряный

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