Беларусь - ЮАР: про пути сотрудничества

4 октября состоялась встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Коноплева с послом южноафриканской республики Беки Ланга.В Национальном собрании нашей республики уже сформирована рабочая группа по сотрудничеству с парламентом ЮАР. Это первый контакт на парламентском уровне с одним из 10 новых дипломатов, вручивших накануне президенту Беларуси верительные грамоты. Владимир Коноплев отметил, что парламентское сотрудничество двух стран носит перспективный характер, это касается таких сфер как сельское хозяйство, финансы и туризм. В свою очередь Беки Ланга заявил, что для его страны Беларусь является очень важным партнером, и он рад тому, что его работа начинается накануне визита в Минск спикера национальной ассамблеи ЮАР.