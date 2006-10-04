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Беларусь - ЮАР: про пути сотрудничества

04 октября 2006 14:58
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4 октября состоялась встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Коноплева с послом южноафриканской республики Беки Ланга.В Национальном собрании нашей республики уже сформирована рабочая группа по сотрудничеству с парламентом ЮАР. Это первый контакт на парламентском уровне с одним из 10 новых дипломатов, вручивших накануне президенту Беларуси верительные грамоты. Владимир Коноплев отметил, что парламентское сотрудничество двух стран носит перспективный характер, это касается таких сфер как сельское хозяйство, финансы и туризм. В свою очередь Беки Ланга заявил, что для его страны Беларусь является очень важным партнером, и он рад тому, что его работа начинается накануне визита в Минск спикера национальной ассамблеи ЮАР.

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